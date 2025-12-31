¿Baratos? Olimpia confirma precios de boletos para la Gran Final ante Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia, sin esperar el resultado de la final de ida del próximo domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula contra Marathón, ya ha sacado a la venta su boletería para la Gran Final en el Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los melenudos oficializaron mediante sus redes sociales que los tickets ya están a la venta para toda la afición olimpista y del monstruo verde que quiera asistir al último partido del Apertura 2025.

Las entradas para la definición del campeón en el Nacional de Tegucigalpa del próximo miércoles 7 de enero a las 7:00 pm tienen precios muy accesibles y más bajos si comparamos los que puso a la venta Marathón.