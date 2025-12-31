  1. Inicio
  2. · Deportes

¿Baratos? Olimpia confirma precios de boletos para la Gran Final ante Marathón

El club blanco no esperó jugar el primer partido de la final y ya puso a la venta la boletería para la definición del título.

¿Baratos? Olimpia confirma precios de boletos para la Gran Final ante Marathón

El estadio Nacional Chelato Uclés albergará la Gran Final entre Olimpia y Marathón.
Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia, sin esperar el resultado de la final de ida del próximo domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula contra Marathón, ya ha sacado a la venta su boletería para la Gran Final en el Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Los melenudos oficializaron mediante sus redes sociales que los tickets ya están a la venta para toda la afición olimpista y del monstruo verde que quiera asistir al último partido del Apertura 2025.

Las entradas para la definición del campeón en el Nacional de Tegucigalpa del próximo miércoles 7 de enero a las 7:00 pm tienen precios muy accesibles y más bajos si comparamos los que puso a la venta Marathón.

La localidad más barata es la de Sol con un precio de 250 lempiras; Sombra tiene un coste de 500 lempiras y Silla 1,000 lempiras, con la excepción que los niños pagan boleto completo en todas las localidades.

Cabe reseñar que los boletos para el partido entre Olimpia y Marathón, quienes buscan las copas 40 y 10 respectivamente, están a la venta exclusivamente en la billetera digital DILO.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias