Guillermo Dávila confirma la existencia de otro hijo en Perú

Guillermo Dávila regresó al ojo público con una de las revelaciones más personales de su carrera: la presentación y reconocimiento de su hijo peruano, Vasco Madueño, un capítulo que durante años estuvo marcado por la negación, el silencio y la distancia.

Su participación en "El valor de la verdad" reabrió la conversación sobre su paternidad y mostró, por primera vez en televisión, cómo enfrenta hoy un pasado que él mismo calificó como “lleno de errores”.

Durante el programa peruano, Dávila habló sin rodeos sobre la compleja relación con Vasco, a quien negó públicamente durante años.

El cantante reconoció que la historia comenzó con confusión, miedo y decisiones equivocadas, y admitió que su hijo lo encaró directamente por haberlo llamado “un accidente”, una frase que marcó profundamente al joven.

Aunque la relación entre ambos se ha ido reconstruyendo en privado, esta aparición televisiva significó, en la práctica, una presentación pública de Vasco como su hijo. Dávila habló de él con orgullo, mencionó el apoyo que le ha brindado en momentos recientes y dejó claro que hoy existe un vínculo más sólido, pese a los años de distancia.

La exposición mediática coincide con un periodo doloroso para el joven cantante, quien recientemente anunció la muerte de su madre, Jessica Madueño, tras una dura batalla contra el cáncer. Vasco compartió que ha recibido apoyo emocional de su padre en este proceso, un gesto que evidencia el acercamiento entre ambos.

El artista venezolano también sorprendió al afirmar que no se arrepiente de haber negado inicialmente a su hijo, asegurando que en ese momento “no podía relacionarlo conmigo” y que desconocía el embarazo de Jessica Madueño. Sus declaraciones generaron debate, pero también mostraron a un Dávila dispuesto a hablar de temas que evitó durante décadas.

La presentación de Vasco como su hijo no solo cierra un ciclo mediático que persiguió a Dávila por años, sino que demuestra que ese un padre que intenta reparar las cosas.

Para el público, este gesto representa un giro importante en la narrativa del cantante, quien ahora enfrenta su historia con mayor transparencia.

Guillermo es padre de cuatro hijos: Daniela a quien tuvo con la presentadora y actriz Chiquinquirá Delgado, María Elena, Vasco y Guillermo, a quien procreó con su actual esposa, Laura Echevarría, con quien contrajo matrimonio en 2007.