Gal Gadot habla de cuando le descubrieron un coágulo de sangre en el cerebro

Gal Gadot estaba “muerta de miedo” después de que le descubrieran un coágulo de sangre en el cerebro.

La actriz de 39 años ha confesado sentirse aterrorizada después de que le descubrieran un coágulo en febrero de 2024, poco antes de dar a luz a su hija Ori.

La estrella de Hollywood -que también tiene a Alma, de 13 años, Maya, de siete, y Daniella, de tres, con su esposo Jason Varsano- dijo en ‘The Tonight Show starring Jimmy Fallon’: “Me llevé un gran susto. De repente, me di cuenta de lo que significa estar muerta de miedo”.

Gal Gadot sufrió dolores de cabeza durante semanas antes de que se le diagnosticara correctamente el problema.

Además, la actriz estaba “muy embarazada” cuando empezaron los síntomas.

Gal explicó: “Tuve fuertes dolores de cabeza durante tres semanas y estuve viendo a médicos y neurólogos diferentes”.