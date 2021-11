Gabriela Salazar, quien fue la ganadora del Miss Honduras Mundo en 2015, compartió un video en sus redes sociales en el que aseguró que ha sido víctima de violencia doméstica por parte de su expareja.

“Ha llegado el momento de manifestarme y compartir mi historia. He sido una víctima más de la violencia contra la mujer, en mi caso me respalda una denuncia legal en contra de mi ex pareja Mahfuz Alfredo Hawit”, inició Salazar en el videoclip que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“Llegué a estas instancias gracias al apoyo de mi familia. No es fácil comentar y ser testigo y víctima de una violencia psicológica, física y social. Muchos sabes que he crecido en un hogar lleno de amor, eduacción y valores. Al estar expuesta en una situación como esta, de haber confiado en una persona, de haberme entregado... no es justo para nadie. Por eso decidí no callar más ser quizá un testimonio para muchas que están pasando por lo mismo”, agregó la joven.

Durante su testimonio, Gabriela comentó que se vio obligada a salir del país por temor a represalias por parte de su expareja.