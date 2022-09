En vivo: La 74 edición de los Premios Emmy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles

Un drama, “Succession”; una comedia, “Ted Lasso”; y una miniserie, “The White Lotus”, son las grandes favoritas de esta edición de los Emmy, aunque “Squid Game” (“El Juego del Calamar”, en español) también apunta a tener un gran protagonismo.

Triunfo

Michael Keaton (“Dopesick”) y Amanda Seyfried (“The Dropout”) se alzaron con el Emmy a mejor actor y actriz protagonista, respectivamente, en la categoría de miniserie (serie limitada).

‘Cuando era pequeño, mi padre ganó un sorteo de televisión y me quedé boquiabierto. Desde entonces, me enamoré de este medio y sigo estándolo. Gracias a mis padres por creer en mí y no pensar que era un loco”, aseguró Keaton al recoger el galardón.

De hecho, el intérprete de esta ficción producida por la plataforma Hulu (Disney) quiso dedicar unas palabras más al público, miró a la cámara y añadió: “Hay gente que duda pero para todos los que creen, aunque estemos un poco locos: ¡Los quiero mucho!”.