La cantante Lizzo sorprendió este lunes al ganar el Emmy al mejor programa de competición por “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, un formato de telerrealidad en el que varias mujeres compitieron por ser parte del cuerpo de baile en la gira mundial de la artista.

“Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: Gorda como yo, negra como yo y guapa como yo”, aseguró Lizzo al recoger el galardón.

La cantante se refirió así a la premisa fundamental del concurso estrenado en marzo por Amazon Prime Video y que contó con la participación de 13 bailarinas con sobrepeso.

Desde que comenzó su carrera, Lizzo ha sido muy activa a la hora de defender otros tipos de belleza femenina, alejados de los cánones habituales.

“Hace un año estas mujeres estaban grabando un concurso que cambió sus vidas, ahora han ganado un Emmy y han ido de gira mundial”, añadió la cantante después de afirmar que hay muchas personas que creen que no tienen talento cuando lo que en verdad les falta es “una plataforma”.