Coronan a Jhonny Caz como príncipe de la comunidad LGBTIQ+

Echándose unos buenos tragos de tequila directo de la botella y arropado con el calor de la comunidad LGBTIQ+, Johnny Caz fue coronado como el Príncipe de la Marcha de la Diversidad en Monterrey.

El cantante del grupo Firme fue la figura estelar del contingente que arrancó a las 18:18 horas en el Arco de la Independencia (Madero y Pino Suárez), en el corazón de la ciudad.

Previo al recorrido que tuvo como destino la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, se celebró la coronación de Johnny, quien se mostró feliz y agradecido por la real distinción.

“Me siento feliz, me siento honrado, lleno de amor”, expresó el Príncipe de la Marcha de la Diversidad Monterrey 2023, “me siento seguro con todos ustedes. Ustedes son una comunidad que me hacen sentir seguro, que me da fuerzas para subir a un escenario y ondear una bandera y poder gritar ¡arriba la jotiza!”.

“Aquí venimos a echar desmadre y a decirles que ya llegamos y que no nos vamos a ir”.