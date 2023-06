Gerard Piqué y Clara Chía Marti podrían casarse muy pronto

Los rumores sobre la supuesta boda entre Gerard Piqué y Clara Chía han iniciado y señalan el 24 de junio como la fecha elegida para informar a la sociedad sobre su siguiente paso.

Según medios españoles varias personas cercanas al entrono de los novios han filtrado la información.

Estos rumores se unen a otra información que rondó la semana pasada sobre un testigo que estaba en la joyería Rabat del Paseo de Gracia de Barcelona, donde la pareja se encontraba adquiriendo lo que parecía ser un anillo de compromiso.

De ser cierto, este sería un paso que el ex futbolista no se habría atrevido a dar con su ex pareja, la cantante Shakira, de quien lleva separado alrededor de un año.

El portal OkDiario también ha adelantado que harán oficial el anuncio de su compromiso durante la boda de Marc Piqué, prevista para el 24 de junio.

A esa reunión no asistirán los hijos de Piqué, ya que la colombiana ha rechazado alargar la estancia de los niños en Barcelona con su padre, que de acuerdo con el convenio firmado por ambos termina el 19 de este mes.