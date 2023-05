Christian Nodal quiere quitarse los tatuajes de su rostro

Después de que su novia Cazzu y Christian Nodal compartieran que están esperando un hijo, ahora el intérprete de “Adiós Amor” comentó que quiere eliminar los tatuajes que tiene en su rostro para que su hijo que viene en camino conozca su cara.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?”, comentó al programa “Lo Sé Todo Colombia”.

Anteriormente, Christian Nodal se eliminó tres tatuajes que tenía en la cara que estaban relacionados con su ex prometida, Belinda, pues comentó que lo hacía por respeto a su actual pareja y porque es una forma de cerrar ciclos.

El cantante comentó que siempre ha deseado tener una niña.