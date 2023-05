Yolanda Andrade: amigos de la presentadora piden cadena de oración por ella

View this post on Instagram

Por su parte, Jorge Carbajal reportó que Andrade se había descompensado debido a que inesperadamente tuvo vómitos y diarrea.

“Fue de un momento a otro. Se estaba descompensando, deshidratando, me cuentan que tuvieron que correr para llevarla de inmediato al hospital. En el hospital ya no la dejaron salir. Se empezó a debilitar. Le estuvieron haciendo exámenes del estómago, de bacterias, de análisis, cualquier cantidad de estudios. Hasta este momento, no han podido encontrar qué es lo que tiene”, dijo Jorge.

De igual manera, Carbajal dijo que Andrade sintió que se moría, como ella misma lo expresó en su cuenta de Instagram. “Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, escribió Yolanda.

Yolanda Andrade sigue manteniéndoles al tanto de su salud a sus seguidores, y recientemente publicó un mensaje para ellos.

“Hola a todos, muchas gracias por su amor. Ayer no fue un buen día, pero hoy gracias a Dios estoy mucho mejor. Gracias por sus buenos deseos, de corazón”, expresó Andrade.

Con información de www.mdzol.com