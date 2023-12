Ariana Grande anuncia que lanzará un nuevo disco en 2024

“Nos vemos en 2024”, escribió la cantante Ariana Grande, de 30 años, en una publicación de Instagram en la que también compartió una serie de fotografías y videos donde se le observa en el estudio conmovida hasta las lágrimas, junto al productor Ilya Salmanzadeh, o haciendo una videollamada con su amiga con la leyenda:

“Los dos estados de ánimo del disco”. En un video sin sonido de la misma publicación aparece su madre bailando y en otro más se observa a Grande llorando y riendo mientras alguien le cuestiona si está cansada por el arduo trabajo que llevó a cabo para el disco.

La cantante también envió regalos a algunos de sus fans en los que incluía un labial rojo de su marca de cosméticos R.E.M. Beauty y una foto borrosa de sus propios labios pintados de rojo con la nota: ‘Nos vemos el próximo año’.

Grande no dio fecha aproximada del lanzamiento y no había desvelado un álbum inédito desde 2020 que lanzó ‘Positions’. Este año, la cantante sacó la versión del décimo aniversario de su disco debut ‘Yours Truly’ y la última colaboración musical que había tenido fue junto a The Weeknd en el remix ‘Die For You’.

