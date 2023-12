Las novedades musicales que llegarán desde enero del 2024

Pop, reguetón, electrónica, rock, metal, corridos tumbados. Lo que sea que suene, los fans esperan con ansias las novedades de sus artistas favoritos, y pronto habrá nuevos tracks y álbumes en las plataformas para sacudir los oídos y hasta el alma.

Entre los que sorprenderán al público destacan desde Armin van Buuren y Peso Pluma hasta Jennifer López y Judas Priest pasando por Lenny Kravitz y Morrissey.

ARMIN VAN BUUREN

El músico y DJ neerlandés quiere celebrar la vida a través de la música dance, y este 12 de enero lanzará su noveno álbum de estudio, “Breathe In”, con canciones para que la gente se pare a bailar con ritmos como trance. El disco es la continuación de “Feel Again” (2023).

DUA LIPA

La británica quiere seguir cosechando triunfos, y en esta ocasión se arriesgará a agregar toques de sicodelia setentera a su estilo. Justin Parker, integrante de su grupo de compositores y colaboradores, está trabajando en su tercer álbum, aun sin título ni fecha de salida, pero con un sonido distinto al que propuso en “New Rules”.

IDLES

No hay quinto malo con el grupo inglés de rock, que lanzará el 16 de febrero “Tangk”, con 11 canciones y la producción del cotizado Nigel Godrich, reconocido por su labor con Radiohead, Arcade Fire, Beck y más. Algunos de los sencillos que incluye son “Roy”, “A Gospel”, “Dancer” y “Grace”.

ARIANA GRANDE

“Nos vemos el próximo año”, escribió en Instagram la cantante, quien lanzará su primer material desde 2020, con fotos en un estudio de grabación. “Estoy tan cansada, pero muy feliz y agradecida. También siento que peso 3 mil toneladas, como si la idea de moverme fuera imposible”, dijo la intérprete de “Thank U, Next”.

GREEN DAY

El trío ya dio un pequeño adelanto de “Saviors”, su decimocuarto álbum de estudio, con el sencillo “The American Dream Is Killing Me”. El disco, que saldrá el 19 de enero, es una colección de canciones grabadas en Londres y Los Ángeles con el productor Rob Cavallo (Phil Collins, Dave Matthews Band). Será su primer lanzamiento de larga duración después de “Father Of All Motherfuckers”.

TOM ODELL

El cantautor inglés se encerró en el estudio para componer piezas de manera orgánica con su guitarra. Los arreglos en la batería, bajo y cuerdas generan intimidad para quienes le escuchan. “Black Friday”, sexto disco, se estrenará el 26 de enero como continuación del álbum “Best Day On My Life” (2022).

THE SMILE

La banda alterna de Thom Yorke, vocalista de Radiohead, alista su segundo disco, “Wall Of Eyes”, para el 26 de enero, grabado en los Abbey Road Studios, la casa de The Beatles. Reúne arreglos de cuerdas a cargo de la London Contemporary Orchestra.

USHER

Coincidiendo con su participación en el medio tiempo del Súper Tazón 58, Usher publicará el disco “Coming Home” el 11 de febrero. Con su canción “Good Good” les dio un avance a sus seguidores. Usher está trabajando con el afamado productor Antonio “LA” Reid, galardonado con tres Grammy.

JENNIFER LOPEZ

La estrella quiso plasmar su esencia como persona y artista en su noveno álbum, “This Is Me... Now”, un guiño a “This Is Me... Then” (2002). JLo lo presenta como una experiencia musical inmersa en un proyecto que cuenta un viaje emocional, espiritual y psicológico. Se estrena el 16 de febrero.

JUDAS PRIEST

Rob Halford, Ian Hill, Glenn Tipton, Scott Travis y Richie Faulkner anuncian su álbum 19: “Invincible Shield”. Incluirá 14 temas y saldrá el 8 de marzo. La edición del CD en package doble de cartón tendrá un libreto con 12 páginas, letras de las canciones, ilustraciones y créditos.

THE LIBERTINES

“All Quiet On The Eastern Esplanade” se llama el cuarto trabajo del cuarteto británico, el segundo en 20 años, para el 8 de marzo. Comparten el nombre del disco con la novela de Erich Maria Remarque, así como homenajean al hotel, estudio, restaurante y bar de la banda en Margate, “The Albion Rooms”.

LENNY KRAVITZ

Una vez más, hizo mancuerna con su guitarrista de cabecera, Craig Ross, para producir “Blue Electric Light”, su duodécimo álbum, que incluye 12 canciones en las que Lenny es autor, productor y multiinstrumentista. Estará disponible el 15 de marzo. Como adelanto, el cantante lanzó el sencillo “TK421”.

MORRISSEY

Todavía sin fecha definida, Morrissey alista su primer material una vez finiquitado su contrato con BMG. “Bonfire Of Teenagers” tendrá 11 temas grabados en Los Ángeles. Entre sus invitados están Chad Smith y Flea, de Red Hot Chili Peppers, y su ex compañero Josh Klinghoffer; Miley Cyrus, Iggy Pop y Jesse Tobias.

THE VACCINES

“Pick-up Full Of Pink Carnations” es el nombre del inminente disco del grupo británico, formado por 10 temas que podremos escuchar de corrido desde el 12 de enero. Entre los cuatro sencillos previos destacan “Heartbreak Kid” y “Lunar Eclipse”.

También habrá nuevos materiales de Ana Tijoux, Anitta, Brittany Howard, Cardi B, Coldplay, Danna Paola, Hombres G, Enrique Iglesias, Feeder, Joaquín Sabina, Justice, Mägo de Oz, MGMT, Kaiser Chiefs, Kali Uchis, Kasabian, Sheryl Crow, Starsailor-Sum 41, The Cure y The Veronicas.