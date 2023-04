Ana de Armas triunfa como conductora de “Saturday Night Live”

View this post on Instagram

“ Cuando hice mi primera película en Estados Unidos, llamada ‘Manos de piedra’, tuve la oportunidad de trabajar con Robert De Niro. Y un día en el rodaje, me dijo ‘Puede que pronto vaya a Cuba. Si voy, saludaré a tu familia’. Incluso me pidió su número de teléfono ”, empezó explicando.

View this post on Instagram

“Después me olvidé por completo de esto y un día, de repente, me llama mi padre. Estaba histérico. Yo le dije: ‘Papá, ¿qué pasa?’. Y él me contestó: ‘Robert De Niro acaba de venir a verme al trabajo’. Fue un gesto muy amable y he tenido la suerte de trabajar con actores que me han apoyado mucho. Mi padre estaba muy orgulloso de mí y estaría muy orgulloso de verme aquí hoy en este plató. Me siento muy afortunada de estar aquí”, dijo antes de arrancar el programa en el que protagonizó varios sketches junto a los actores del formato.

En uno de ellos, con la barrera idiomática como temática, Ana de Armas y sus compañeros de clase desquiciaban a un profesor hasta que abandonó el aula en el que se encontraban.

En ese momento, la actriz presentó a una profesora muy especial que les enseñaría español de una forma más eficiente. Se trataba, nada más, y nada menos, que de la estrlla del reguetón, Karol G, quien empezó a recitar el alfabeto a ritmo de reguetón mientras todos bailaban.