Maribel Guardia muestra la urna donde guarda las cenizas de Julián Figueroa

Maribel Guardia , quien se había mantenido alejada de las redes sociales tras el deceso de su hijo, dio una entrevista en la que reveló que aún no ha decidido dónde depositará las cenizas de su vástago, pero que por el momento las conservará en su casa.

“ Quiero agradecer a la prensa por los más de 25 arreglos que enviaron con recursos personales (no de sus medios), y a todos los amigos y compañeros por todo el amor enviado. Que Dios los bendiga. Gracias por tanto amor ”, escribió la actriz y cantante en la descripción del clip.

Esta es la segunda publicación que realiza la actriz tras la muerte de su hijo, quien era fruto de su relación con el cantante Joan Sebastian.

Maribel Guardia es una figura reconocida en el medio artístico mexicano y cuenta con una larga trayectoria en la televisión, el cine, el teatro y la música.

La actriz ha sido una de las personalidades más activas en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida y de su carrera con sus seguidores. En esta ocasión, la publicación de Guardia ha conmovido a muchos de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y solidaridad en los comentarios del video.

El peor dolor

El martes pasado, Maribel Guardia habló en una entrevista sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida el domingo anterior.

Con la voz entrecortada, compartió el dolor que siente al perder a su hijo, pero también sobre su fe en Dios y su agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido de figuras del espectáculo y seres queridos.

“Le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, que los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, compartió.