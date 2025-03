La familia de Michelle Trachtenberg se negó a que le realizaran una autopsia

Madrid, España.

La muerte de Michelle Trachtenberg ha sido declarada “indeterminada”.

La estrella de ‘Buffy, la Cazavampiros’ fue encontrada muerta el miércoles (26.02.25) en un apartamento de Nueva York a la edad de tan sólo 39 años y aunque su fallecimiento no ha sido tratado como sospechoso, todavía no está claro qué le ocurrió a la actriz.

La revista PEOPLE informó que la Oficina del Médico Forense de Nueva York anunció que la familia de Michelle se opuso a que se realizara una autopsia, lo que significa que sólo se permitió un examen externo del cuerpo de la estrella de ‘Gossip Girl’, lo que llevó a que la causa de su muerte se declarara “indeterminada”.

La actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado y, en los últimos años, sus fans expresaron su preocupación por su salud en las redes sociales.

En 2024, la estrella de la televisión explicó a través de las redes sociales su aspecto demacrado.

En respuesta a una pregunta sobre su salud, Michelle respondió: “@cathy_critz explícame por qué parezco enferma. ¿Has perdido un calendario y no te has dado cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que dejes un comentario así”.