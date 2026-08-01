Muere el actor Vincent Pastore, Salvatore Bonpensiero de la serie 'Los Soprano'

Washington, Estados Unidos

El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar el papel de Salvatore Bonpensiero, en la serie 'Los Soprano', falleció este sábado a los 80 años en Nueva York.

Tras no tener noticias de él en varios días, un vecino lo encontró sin vida en su casa del Bronx (el mismo barrio en el que nació el 14 de julio de 1946).

La policía investiga las causas del fallecimiento, que fue confirmado por su representante Bob McGowan.

Pastore se alistó en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, al volver a su país estudió actuación y consiguió su primer papel en el cine con la película 'Black Roses' una vez que ya había superado los 40 años.