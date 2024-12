Latin GRAMMYs: artistas centroamericanos celebran nominaciones

Cuatro artistas centroamericanos, incluido dos hondureños que están triunfando internacionalmente, festejaron recientemente sus nominaciones en los Latin GRAMMYs de este año.

Entre los homenajeados estuvieron Skai Peñalva (Honduras), nominado junto a la dominicana J Noa a Mejor Canción Alternativa por la producción de “Cabecear”; Jeffrey Peñalva (Honduras), mejor conocido como Trooko, quien obtuvo dos nominaciones en las categorías de Álbum del Año y Mejor Canción Alternativa junto a Skai y J Noa; Andrés Soto (Costa Rica), nominado a Mejor Arreglo por su trabajo con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica; y Carlomagno Araya (Costa Rica), reconocido en la categoría de Mejor Álbum Instrumental por Claude Bolling Goes Latin - Suite For Flute And Latin Music Ensemble.