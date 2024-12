Meghan Trainor recupera el ‘movimiento’ en su cara tras utilizar bótox

Meghan Trainor recupera el “movimiento” en su cara tras el botox.

A la estrella del pop de 30 años no le entusiasmaron los resultados de su “lip flip” -un procedimiento cosmético no quirúrgico que hace que los labios parezcan más carnosos y prominentes- a pesar de las grandes esperanzas que tenía antes de inyectarse, pero está encantada de poder sonreír de nuevo.

En declaraciones al programa ‘The Today Show’, indicó:

“Puedo sonreír un poco. Ya tengo mayor movimiento. Me hice lo que se llama un lifting de labios. Fue la primera vez. Y todo el mundo decía: ‘Te va a encantar, labios pequeños’. Y no me encantó porque no podía sonreír y tenía la cara congelada. Y yo pensaba: ‘¡Esto va a quedar genial!’. Y mi padre entró mientras me lo estaba haciendo, y yo le dije: ‘¡Oh, no!”.

Mientras tanto, la intérprete de ‘All About That Bass’ -que tiene hijos Riley, de tres años, y Barry, de 17 meses, con su marido Daryl Sabara- ha empezado a levantar pesas y está sorprendida de lo mucho que le ha gustado su nueva rutina de ejercicios.