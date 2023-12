Taylor Swift es nombrada la quinta mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes

Taylor Swift se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera musical, sus indices de popularidad han crecido mucho en diversos países del mundo.

La cantante de Pensilvania comenzó este año su gira mundial The Eras Tour, tras varios años alejada de la música debido a graves problemas con discográficas y con el dominio de sus canciones.

El pasado mes de marzo, Taylor dio inicio a la que posiblemente sea la gira más especial de su carrera en Estados Unidos y, tras pasar también por Latinoamérica, el año que le tocará el turno a Asia y Europa. Con un total estimado de 146 shows en menos de dos años, la intérprete de Blank Space espera facturar más de quinientos millones de dólares al término del tour. De esta forma, The Eras Tour se convertiría en una de las giras más rentables de la historia.

Gracias a estas imponentes cifras de dinero y a su relevancia y presencia en la industria musical internacional, Taylor se ha convertido en la quinta mujer más poderosa del mundo según el ránking anual de 2023 de la revista Forbes.

Además, la cantante de We Are Never Getting Back Together, es la primera mujer relacionada con el mundo de los medios y el entretenimiento en la lista. Ya que los primeros puestos están ocupados por mujeres relacionadas con la política: Ursula Von Der Leyen, Christine Lagarde, Kamala Harris y Giorgia Meloni.