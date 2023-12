Karol G hace historia en Spotify: “Provenza” llega a un billón de reproducciones

Hace poco más de año y medio fue el lanzamiento de “Provenza” de Karol G, el primer sencillo de “Mañana será bonito”, su cuarto álbum de estudio que recientemente fue galardonado como Álbum del Año en los Latin Grammy 2023, y se ubicó en la quinta posición del top 10 de los álbumes más escuchados a nivel global en Spotify durante el año.

Ahora, Spotify confirma que este éxito, que dio a conocer uno de los lugares con más flow de Medellín, ha alcanzado un nuevo hito: ingresó al Billions Club al superar las más de mil millones de reproducciones en la plataforma.

Puede leer: Le amputan una pierna a Jamie Spears, padre de Britney

”Provenza” es una colaboración entre Karol G, Ovi on the Drums y Kevin Mauricio Cruz, el tema no solo ha conquistado a Spotify, sino que también alcanzó el codiciado numero 1 en la lista Hot Latin Songs de la revista Billboard.

De esta forma Karol G vuelve sorprender al mundo del espectáculo con una serie de logros asombrosos en su carrera, durante el 1 y 2 de diciembre, la cantante hizo historia en su ciudad natal, Medellín, con su espectáculo “Mañana Será Bonito Fest”.