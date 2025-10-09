Escándalo en Colombia: Ex nuera de Diomenes Díaz le quita el esposo a su excuñada

El mundo del vallenato se sacudió recientemente con un escándalo que involucra a dos figuras cercanas al legado de Diomedes Díaz: su hija Lily Díaz (vestido blanco en la imagen de arriba) y su exnuera Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías Díaz.

Lo que comenzó como rumores de infidelidad terminó en una confrontación pública marcada por audios, mensajes y acusaciones que han dividido a los seguidores del “Cacique de La Junta”.

Lily Díaz reveló que su separación de Evelio Escorcia, su expareja y padre de sus tres hijos, dos de los cuales son mellizos nacidos este año, estuvo marcada por una presunta infidelidad con Dayana Jaimes.

La controversia estalló cuando se filtró una imagen en la que supuestamente Jaimes aparece besándose con Escorcia, justo cuando Lily estaba embarazada de mellizos.

En respuesta, Lily compartió audios en sus redes sociales donde Dayana le lanza frases como: “Deja de ser tan ridícula y tan payasa, Lily... ubícate que entre tú y yo hay una gran diferencia, tú eres la que te dejaron por una moza, por una moza que hoy tiene el papel de una señora, esa eres tú con tres hijos que te pusiste a parir creyendo que ibas a tener un hombre a tu lado que iba a cambiar por ti y no pasó así, déjate de estar metiendo conmigo y supérame”.

En otro fragmento, Jaimes alude directamente a Diomedes Díaz, diciendo: “¿No te acuerdas quién es tu papá?” Lo que fue interpretado como un ataque al legado del cantante y una forma de desacreditar a Lily públicamente.