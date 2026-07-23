El funeral de Bonnie Tyler se podrá ver en su página web el 17 de agosto

Londres, Inglaterra.

Los admiradores de la cantante británica Bonnie Tyler, fallecida el pasado 8 de julio a los 75 años, podrán seguir en vivo su funeral el próximo 17 de agosto a través de la página web oficial de la artista.

La famosa intérprete de la canción "Total Eclipse of the Heart" o de "It’s a heartache" murió en un hospital de Portugal a raíz "de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", según su familia.

El funeral tendrá lugar en la iglesia de Santa María en Swansea (Gales), y sus admiradores podrán seguir la ceremonia a través de la página www.bonietyler.com y también en las pantallas gigantes de televisión instaladas en el exterior del templo, según la información colgada en su portal oficial.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, también fue conocida por éxitos como "Holding Out For A Hero" y "Here She Comes", y era una de las voces más reconocibles del pop y el rock.

La artista había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve portugués, país al que se había mudado hace varios años para disfrutar de un clima más agradable que en su Gales natal.