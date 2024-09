El cantautor Pepe Aguilar recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama en la próxima ceremonia de estos galardones dedicados a la música latina, que se desarrollará en Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), informó este martes la organización del evento.

Este intérprete de casi cuatro décadas de trayectoria y “figura monumental de la música latina”, como señala un comunicado, cantará además en la gala de los Latin Billboard que se emitirá el domingo 20 de octubre por la cadena hispana Telemundo.

“Es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista. Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día”, señaló en la nota el cantante, quien confesó su orgullo de formar parte del crecimiento actual de la música mexicana.

LEA: Rocío Dúrcal tendrá una película sobre su vida y su legado en la música latina

“Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez, y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo nuevo”, añadió.

Pepe Aguilar ha recorrido este año la geografía estadounidense con su gira ‘Jaripeo hasta los huesos 2024’, en la que fusiona música mexicana, el rodeo y un espectáculo de aire circense, y durante la cual ha contado con el acompañamiento de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.