Para Ellen DeGeneres es ‘devastador’ que la tilden de mezquina

Ellen DeGeneres considera “devastador” que la tilden de “mezquina”.

El programa de entrevistas diurnas de la comediante de 66 años fue criticado en 2020 tras acusaciones de que era un lugar de trabajo tóxico y, aunque solía “preocuparse por lo que la gente piensa” de ella como una forma de calcular su éxito, han dejado de importarle las opiniones de los demás después de permitir que las etiquetas negativas la “consumieran”.

En su último especial de Netflix, ‘For Your Approval’ (Para tu aprobación), Ellen dijo: “Cuando eres una figura pública, estás abierta a la interpretación de todo el mundo. Y estoy segura de que has oído el dicho: ‘Lo que los demás piensen de mí no es asunto mío’. Porque la gente dirá todo tipo de cosas y tú no tienes ningún control sobre eso.

Pero tú sabes la verdad y eso es lo único que importa. Me he pasado toda la vida intentando hacer feliz a la gente y me ha importado demasiado lo que los demás piensen de mí... Si les gustas, estás dentro, y si no, estás fuera. Así que la idea de que alguien pensara que soy mala fue devastadora para mí y me consumió durante mucho tiempo. Después de toda una vida preocupándome, ya no puedo. Así que ya no me preocupo por ello”.

LEA: Rocío Dúrcal tendrá una película sobre su vida y su legado en la música latina

Ellen está “orgullosa” de la persona que es ahora y preferiría ser recordada como una personalidad “querida”.

Y continuó: “Pero si soy sincera... y tengo la opción de que la gente me recuerde como alguien que era mala o alguien que era querida. ¿Querida? Amada. ¿Alguien que es amado? Yo elijo eso”.

La estrella de ‘Buscando a Dory’ -que está casada con Portia Di Rossi- ha ganado “perspectiva” con la edad.

Y añadió: “(Soy) feliz, no siendo una jefa o una marca o una valla publicitaria, solo una persona”.

Ellen afirmó que se alejaría de los focos tras el espectáculo, que se grabó a principios de este año.

Dirigiéndose al público en su actuación en Santa Rosa, California, dijo cuando le preguntaron dónde podrían verla sus fans la próxima vez: “Um, no. Esta es la última vez que me verán. Después de mi especial de Netflix, he terminado”.