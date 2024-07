DeGeneres dejará el mundo del espectáculo tras show en Netflix

Ellen DeGeneres dejará el mundo del espectáculo tras su especial en Netflix.

La ex presentadora ha confirmado su inminente retiro después de que ‘Ellen’s Last Stand...Up Tour’ llegue a los cines a finales de este año y de su última actuación como monologuista.

Al hablar con el público en su show en Santa Rosa, California este mes, dijo cuando se le preguntó dónde sus fans pueden verla a continuación: “No. Esta es la última vez que me verán. Después de mi especial de Netflix, me retiro”.

Y continuó: “¡Gracias por seguir preocupándose! Déjenme decirles lo que me ha pasado desde la última vez que me vieron. Tengo pollos”.

LEA: Confirman fecha de estreno para ‘Shrek 5’

La estrella de 66 años recordó el final de su programa, ‘The Ellen DeGeneres Show’, que se emitió durante 19 temporadas de 2003 a 2022, pero se vio empañado por acusaciones de comportamiento tóxico por parte de varios ejecutivos en 2020, que posteriormente fueron despedidos.

“Me dijeron que mientras trabajara para DeGeneres nunca la mirara a los ojos”, dijo una empleada. “A mí quiso despedirme por tener el esmalte de uñas gastado mientras le servía la comida”, dijo otra. “Todos los días (DeGeneres) elige a alguien diferente a quien odiar de verdad”, afirmó otra. Algunos empleados dijeron que cuando empezó la pandemia los productores los dejaron ‘secos’ sin decirles nada sobre sus horas de trabajo, pagos y menos sobre su salud física y mental.

Luego sufrieron importantes reducciones salariales y su frustración aumentó cuando escucharon que el programa había contratado a una empresa no sindicalizada para que se transmita desde la mansión de la conductora.

Indicó: “Ah, sí. Me echaron del mundo del espectáculo por ser mala”.A continuación, Ellen sugirió que “la echarán cuando sea mayor”: “Vieja, gay y mala: la triple corona. Solía decir: ‘No me importa lo que la gente diga de mí’. Ahora me doy cuenta de que lo dije en la cima de mi popularidad. Soy muchas cosas, pero no soy mala”.

ADEMÁS: Karla Souza comparte conmovedor mensaje sobre su hermano Adrián Olivares

En abril, la estrella de la televisión insistió en que llegó a ser “la persona más odiada de Estados Unidos” en un momento dado. Se alejó de los focos tras la emisión del último episodio, pero volvió a la escena pública en el pasado mes de abril con su espectáculo de monólogos en el Largo de Los Ángeles (California).

Al respecto, Ellen dijo al público: “Me echaron del mundo del espectáculo. No hay gente mala en el mundo del espectáculo... Me convertí en la persona más odiada de Estados Unidos... el odio continuó durante mucho tiempo y yo intentaba evitar ver las noticias. La chica ‘sé amable’ no era amable. Ese era el titular”.