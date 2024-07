Margot Robbie mantuvo en secreto su embarazo mientras rodaba una película

Fotos obtenidas por DailyMail este fin de semana presentaban a Margot Robbie mostrando su pequeña pancita con un crop top blanco.

La actriz de ‘El lobo de Wall Street’, que comenzó su carrera con un papel en la telenovela australiana ‘Neighbours’, se ha convertido en uno de los nombres más importantes de Hollywood en los últimos años y también dirige LuckyChap Entertainment con su marido.

La pareja se casó en 2016 y, aunque ella admitió en ese momento que quería tener “un montón de hijos”, se sentía “enojada” por la suposición de que los niños llegarían inmediatamente después del matrimonio.

Así lo dijo la australiana a The Times: “Me enojó mucho. ¿Cómo se atreve un viejo a dictarme lo que puedo o no puedo hacer cuando se trata de la maternidad o de mi propio cuerpo? Por desgracia, es una conversación que seguimos teniendo. Me casé, y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es: ‘¿Bebés? ¿Cuándo vas a tener uno? Me da mucha rabia que exista este contrato social. Estás casada, ahora ten un bebé. No me presionen. Haré lo que tenga que hacer”.