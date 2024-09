Marjorie de Sousa revela que se quitó sus implantes mamarios

La decisión de retirarse los implantes mamarios no fue fácil, ya que durante años sufrió diversos malestares, como reacciones inflamatorias, problemas respiratorios y migrañas. Tras realizar unos exámenes de rutina, se percató que era momento de hacer un cambio por su salud.

“Ya llevo tres meses desde que me explanté. Me siento mucho más activa, con mucho más ánimo. Desde que me las quité, no se me han vuelto a hinchar mis pies, los tobillos, muchas de estas reacciones inflamatorias que tenía, que no sabía por qué me estaban pasando, hasta que empecé a escuchar y ver a muchas compañeras que hablaban de este tema, y decidí dar el paso. De verdad no me arrepiento para nada”, comentó.