Pepe Aguilar admite que la boda de Ángela y Christian Nodal fue precipitada

“Fue muy rápido el noviazgo de Christian con Ángela y fue muy rápida la decisión de quererse casar, entonces sí fue un shock, pero ya a la hora de la hora que estaba sucediendo pues no, yo pensé que sí (...) Yo estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón de caminar con mi hija y no, me dio una emoción extraña que nunca había sentido. Me da a alegría por ella porque estaba haciendo lo que ella quería hacer”, dijo Pepe Aguilar.

Asimismo, Pepe Aguilar admitió para “Los 40 Colombia” haberse encargado de todos los gastos para la boda de su hija, esto pese a las fuertes críticas que la pareja ha enfrentado desde que dieron a conocer su romance.