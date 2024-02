E! Entertainment y NBC transmiten este domingo los People´s Choice Awards

Los premios People’s Choice Awards 2024, presentados por Simu Liu, se apoderarán del Barker Hangar en Santa Mónica, California, este domingo 18 de febrero para celebrar lo mejor de la televisión, el cine y la música del año pasado.

Además de las categorías habituales, dos estrellas recibirán premios especiales en la ceremonia de este año: Adam Sandler (el ícono del pueblo) y Lenny Kravitz (el ícono de la música).

Los People’s Choice Awards 2024 se pueden ver en su televisor a través de NBC o E! Entertainment y en computadora, teléfono y otros dispositivos en Peacock, DirecTV, SlingTV, fuboTV o Hulu + Live TV. La mayoría de estos servicios ofrecen pruebas gratuitas, que le permitirán ver los premios gratis en línea si no tiene acceso a cable.

La alfombra roja comenzará alrededor de las 5:00 pm.

El fenómeno cinematográfico “Barbie” se llevó las menciones en las categorías de cine, al obtener nueve nominaciones, incluidas las candidaturas a Película del Año, Colaboración musical del Año, y Estrellas Femenina y Masculina del Año por las actuaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling.

Por otra parte, en la rama de televisión, “Only Murders in the Building” se colocó al frente, con siete menciones, enfrentándose con series como “The Las Of Us”, “The Morning Show” y “Ted Lasso”.

En cuanto a la música, Luke Combs, Nicki Minaj, Morgan Wallen y Taylor Swift buscarán cinco premios en esta edición. Cabe resaltar que Swift fue nominada en la terna de Película del Año por “The Eras Tour”.

Kyle Minogue y Lainey Wilson actuarán en la ceremonia de entrega. Los nominados de este año también incluyen a Travis Kelce, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, Margot Robbie, Timothée Chalamet, Sydney Sweeney, Glen Powell, Jacob Elordi, Jeremy Allen-White, Selena Gómez, Olivia Rodrigo, Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Bad Bunny, Jack Harlow y Lebron James.