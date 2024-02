Kim Kardashian asegura estar lista para compartir su vida con alguien

Aunque a Kim Kardashian (43) se le relaciona sentimentalmente con el jugador de fútbol americano estadounidense, Odell Beckham Jr. (31), ella le dijo al conductor James Corden que cree que sería bueno compartir su vida con alguien. Dejando entrever que está soltera

La belleza de 43 años, quien tiene a North, de diez años; Saint, de ocho años; Chicago, de seis años y Psalm, de cuatro años, con su exesposo Kanye West, reveló que le gustaría encontrar el amor una vez más.

Kim, quien estuvo casada con Kanye entre 2014 y 2022, dijo al podcast ‘This Life of Mine With James Corden’: “No me siento sola, así que estoy bien. Tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo mi familia, pero sería bueno compartir tu vida con alguien. Pero cuando lo haces, es algo tan importante que no lo tomo a la ligera”.

LEA: El hondureño Freddy Miyares se une a “Grey’s Anatomy”

La estrella de televisión, quien anteriormente estuvo casada con Kanye, Kris Humphries y Damon Thomas, ha estado vinculada sentimentalmente con Odell, quien es 11 años menor que ella, en los últimos meses, pero una fuente dijo recientemente a la revista People que el dúo de celebridades no tiene prisa por meterse en algo serio.

Lo bueno es que su experiencia le ha ayudado a darse cuenta de qué es lo que necesita en una pareja.

“Que sea responsable de sus actos. Que asuma responsabilidades”, dijo al ser cuestionada sobre qué busca en un hombre. “Con una buena dentadura. Que sepa cuidarse sólo, para que yo no tenga que hacer de niñera todo el tiempo. Quiero decir, sólo busco a una buena persona que sea auténtica y tenga ambición y que tenga además sus propias motivaciones en la vida. La lista es tan larga”, añadió en la charla con James.

Kim asistió en noviembre del año pasado a la fiesta de cumpleaños temática de los 90 de Odell en la ciudad de Nueva York. A la estrella de reality se unieron en la fiesta personas como Lori Havey, Ashley Graham y Emily Ratajkowski, pero la presencia de Kim generó especulaciones sobre el estado de su relación y además han sido captados juntos en otras ocasiones.

ADEMÁS: Confirman celebración del Festival de Viña del Mar tras incendios

En otro podcast Kim ya había dicho que no tiene prisa por encontrar el amor. Ella dijo en ‘On Purpose’: ‘Definitivamente me tomaré mi tiempo y creo que hay muchos factores, especialmente cuando tienes hijos y eres consciente de las personas que entran en tu vida’.