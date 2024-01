Nominan a “Barbie” y Taylor Swift a los People’s Choice Awards

Se revelaron las nominaciones de los People’s Choice Awards, donde los fanáticos de la cultura pop y las tendencias tendrán la posibilidad de elegir a los ganadores mediante votaciones en línea.

Para esta premiación se contempla lo más destacado del año, en ámbitos de películas, televisión y música, además de las estrellas más populares del momento.

La ceremonia de entrega contará con el actor y escritor chinocanadiense Simu Liu, como anfitrión, y se llevará a cabo el domingo 18 de febrero, desde Barker Hangar en Santa Mónica.

“Estoy muy agradecido de que me hayan pedido que asuma el rol de anfitrión de los People’s Choice Awards 2024. Es emocionante celebrar este increíble año en la cultura pop y hacerlo con los increíbles fans que hacen posible lo que hacemos”, dijo Liu en un comunicado.

“Barbie”, el fenómeno cinematográfico de Greta Gerwig se llevó de gane las menciones en las categorías de cine, al obtener nueve nominaciones, incluidas las candidaturas a Película del Año, Colaboración musical del Año, y Estrellas Femenina y Masculina del Año por las actuaciones de Margot Robbie y Ryan Gosling.

Por otra parte, en la rama de televisión, “Only Murders in the Building” se colocó al frente, con siete menciones, enfrentándose con series como “The Las Of Us”, “The Morning Show” y “Ted Lasso”.

En cuanto a la música, Luke Combs, Nicki Minaj, Morgan Wallen y Taylor Swift buscarán cinco premios en esta edición. Cabe resaltar que Swift fue nominada en la terna de Película del Año por “The Eras Tour”.

Las votaciones ya se encuentran abiertas al público en el sitio oficial www.votepca.com

Te presentamos el listado de las principales categorías de esta premiación:

CINE

Película del Año:

Barbie, Fast X, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Oppenheimer, Spider-Man: A través del Spider-Verse, Taylor Swift: The Eras Tour, La Sirenita y Super Mario Bros. La Película

Película de Acción del Año:

Ant-Man y la Avispa: Quantumania, Rápidos y Furiosos X, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, John Wick: Capítulo 4, Misión Imposible - Sentencia Mortal Parte 1, Los juegos del hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, The Marvels y Transformers: El origen de las Bestias.

Película de Comedia del Año:

80 for Brady, Anyone but You, Are You There God? It’s Me, Margaret, Asteroid City, Barbie, Cocaine Bear, No Hard Feelings y Wonka.

Película de Drama del Año:

Creed III, Five Nights at Freddy’s, Killers of the Flower Moon, Leave the World Behind, M3GAN, Oppenheimer, Scream VI y The Color Purple

Estrella Masculina de una Película del Año:

Cillian Murphy, Oppenheimer

Chris Pratt, Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 4

Leonardo DiCaprio, Los Asesinos de la Luna de las Flores

Michael B. Jordan, Creed III

Ryan Gosling, Barbie

Timothée Chalamet, Wonka

Tom Cruise, Misión Imposible - Sentencia Mortal Parte 1

Estrella Femenina de una Película del Año:

Florence Pugh, Oppenheimer

Halle Bailey, La Sirenita

Jenna Ortega, Scream VI

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Julia Roberts, Leave the World Behind

Margot Robbie, Barbie

Rachel Zegler, Los juegos del hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes

Viola Davis, Los juegos del hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes

Estrella del Año en una Película de Drama:

Cillian Murphy, Oppenheimer

Julia Roberts, Leave the World Behind

Fantasia Barrino, The Color Purple

Florence Pugh, Oppenheimer

Jacob Elordi, Priscilla

Jenna Ortega, Scream VI

Leonardo DiCaprio, Los Asesinos de la Luna de las Flores

Michael B. Jordan, Creed III

Interpretación en una Película del Año:

America Ferrera, Barbie

Charles Melton, May December

Danielle Brooks, The Color Purple

Jacob Elordi, Saltburn

Melissa McCarthy, La Sirenita

Natalie Portman, May December

Simu Liu, BarbieViola Davis, Air

TELEVISIÓN

Programa del Año:

Grey’s Anatomy, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Only Murders in the Building, Saturday Night Live, Ted Lasso, The Bear, The Last of Us, Vanderpump Rules

Programa de Comedia del Año:

Abbott Elementary, And Just Like That..., Never Have I Ever, Only Murders in the Building, Saturday Night Live, Ted Lasso, The Bear y Young Sheldon.

Programa de Drama del Año:

Chicago Fire, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Ginny & Georgia, Grey’s Anatomy, Outer Banks, Succession, The Last of Us y The Morning Show.

Programa de Ciencia Ficción del Año:

Ahsoka, American Horror Story: Delicate, Black Mirror, Ghosts, Loki, Secret Invasion,The Mandalorian y The Witcher.

Reality Show del Año:

90 Day Fiancé: Happily Ever After?, Below Deck, Jersey Shore Family Vacation, Selling Sunset, The Kardashians, The Real Housewives of Beverly Hills, The Real Housewives of New Jersey y Vanderpump Rules

Programa de Competencia del Año:

America’s Got Talent, American Idol, Big Brother, Dancing with the Stars, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Squid Game: The Challenge, The Voice.

Programa para maratonear del Año:

Beef, Citadel, Jury Duty, Love Is Blind, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, The Crown, The Night Agent, The Summer I Turned Pretty.

Estrella Masculina de TV del Año:

Chase Stokes, Outer Banks

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Samuel L. Jackson, Invasión Secreta

Steve Martin, Only Murders in the Building

Tom Hiddleston, Loki

Estrella Femenina de TV del Año:

Ali Wong, Beef

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jennifer Aniston, The Morning Show

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Reese Witherspoon, The Morning Show

Rosario Dawson, Ahsoka

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Estrella de TV del Año - Comedia:

Ali Wong, Beef

Bowen Yang, Saturday Night Live

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, The Bear

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Steve Martin, Only Murders in the Building

Estrella de TV del Año - Drama:

Bella Ramsey, The Last of Us

Chase Stokes, Outer Banks

Ice-T, Law & Order: Special Victims Unit

Jennifer Aniston, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Pedro Pascal, The Last of Us

Reese Witherspoon, The Morning Show

Interpretación del Año en TV:

Adjoa Andoh, Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Ayo Edebiri, The Bear

Billie Eilish, Swarm

Jon Hamm, The Morning Show

Matt Bomer, Fellow Travelers

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Steven Yuen, Beef

Storm Reid, The Last of Us

MÚSICA

Artista Masculino del Año:

Bad Bunny, Drake, Jack Harlow,Jung Kook, Luke Combs, Morgan Wallen, Post Malone y The Weeknd

Artista Femenina del Año:

Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Lainey Wilson, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Taylor Swift

Artista Latino del Año:

Bad Bunny, Bizarrap, Feid, Manuel Turizo, Maluma, Peso Pluma, Rauw Alejandro y Ozuna.

Artista Latina del Año:

Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Kali Uchis, Karol G, Rosalía, Shakira y Young Miko.

Artista Pop del Año:

Billie Eilish, Doja Cat, Dua Lipa, Jung Kook, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Tate McRae y Taylor Swift.

Nuevo Artista del Año:

Coi Leray, Ice Spice, Jelly Roll, Jung Kook, Noah Kahan, Peso Pluma, Pink Pantheress y Stephen Sanchez.

Grupo o Duo del Año:

Dan + Shay, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Jonas Brothers, Old Dominion, Paramore, Stray Kids y TOMORROW X TOGETHER

Canción del Año:

”Dance The Night” - Dua Lipa

”Fast Car” - Luke Combs

”Flowers” - Miley Cyrus

”Fukumean” - Gunna

”Greedy” - Tate McRae

”Last Night” - Morgan Wallen

”Paint The Town Red” - Doja Cat

”Vampire” - Olivia Rodrigo

Álbum del Año:

Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

For All The Dogs, Drake

Gettin’ Old, Luke Combs

Guts, Olivia Rodrigo

Mañana Será Bonito, Karol G

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, Bad Bunny

One Thing At A Time, Morgan Wallen

Pink Friday 2, Nicki Minaj

Colaboración del Año:

”All My Life,” Lil Durk Feat. J. Cole

”Barbie World,” Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua

”Ella Baila Sola,” Eslabon Armado X Peso Pluma

”First Person Shooter,” Drake Feat. J. Cole

”I Remember Everything,” Zach Bryan Feat. Kasey Musgraves

”Seven,” Jung Kook Feat. Latto

”TQG,” Karol G, Shakira

”Un x100to,” Grupo Frontera X Bad Bunny

Tour del Año:

+-=÷x Tour de Ed Sheeran

COLDPLAY MUSIC of the SPHERES WORLD TOUR

Love On Tour de Harry Styles

Luke Combs World Tour

Morgan Wallen One Night At A Time World Tour

P!nk Summer Carnival Tour

Renaissance World Tour, Beyoncé

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR

Celebridad de Redes Sociales del Año:

Britney Spears, Dwayne Johnson, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Selena Gómez y Taylor Swift.

Atleta del Año:

Coco Gauff, Giannis Anteto kounmpo, LeBron James, Lionel Messi, Sabrina Ionescu, Simone Biles, Stephen Curr y Travis Kelce