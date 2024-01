Gloria Trevi muestra su apoyo a Paola Suárez: “Te mando todo mi amor”

El nombre de Paola Suárez se ha vuelto tendencia en este momento después de que se dio a conocer su estado de salud grave debido a una supuesta agresión de su novio Jesús.

Es por esto que a través de redes sociales muchos han sido los que le han mostrado su apoyo a la influencer, una de ellas es Gloria Trevi.

Fue en una publicación que hizo Paola Suárez en Instagram que la cantante se hizo presente mostrando su apoyo en un mensaje.

“Te mando mi amor NUCA MÁS POR FAVOR”, escribió la cantante.

Fue en otra publicación que la influencer informó sobre su estado de salud y así mismo se lamentó de lo que sucedió.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebrante 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió Paola.