Chris Martin y Dakota Johnson rompen de nuevo: “Esta vez si es definitiva”

Dakota Johnson y Chris Martin han roto, poniendo fin a su relación intermitente de casi ocho años, según informaron varias fuentes a PEOPLE.

“Esta vez parece definitiva”, comentó una fuente sobre la ruptura. Sin embargo, los representantes de los artistas no han emitido ningún comunicado al respecto.

La actriz de Materialists, de 35 años, y el cantante de Coldplay, de 48, quienes fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2017, fueron fotografiados juntos hace dos semanas cuando salieron juntos en Malibú el 16 de mayo. Antes de eso, en enero, la pareja paseaba de la mano en India, donde Martin estaba de gira con su banda.

En marzo de 2024, una fuente cercana declaró a PEOPLE que Johnson y Martin llevaban comprometidos “años” tras los rumores de compromiso que surgieron en 2020, aunque en ese momento no tenían prisa por casarse.

Antes de eso, una fuente declaró en junio de 2024 que Johnson y Martin, quienes mantuvieron su relación en privado, tuvieron sus altibajos, pero estaban tratando de salvar su relación.

Johnson habló previamente sobre su participación en la vida de los dos hijos que Martin tiene con su exesposa Gwyneth Paltrow: Moses y Apple, ahora de 19 y 21 años, respectivamente. “Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello”, declaró Johnson a Bustle. “Con todo mi corazón”.

También declaró al medio que era una gran fan de ver a Martin actuar: “No sé. Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Siento que, no sé... estoy viendo a mi ser favorito hacer lo que más le gusta”.