Chris Evans admite que se siente triste por no aparecer en ‘Avengers: Doomsday’

Ciudad de México.

Miles de fans quedaron desilusionados al ver que el nombre de Chris Evans no figuró en el masivo anuncio del reparto de Avengers: Doomsday, de Marvel. Tanto, que hasta el propio actor se dijo sorprendido por su ausencia.

Quizás fue porque Evans, quien interpretó al Capitán América en ocho películas de Marvel, le entregó el escudo del héroe a Sam Wilson (Anthony Mackie) al final de Avengers: Endgame, en 2019.

Sin embargo, eso no le quita la nostalgia que sigue sintiendo por el personaje. En una charla reciente con ScreenRant, Evans dijo que todavía tiene contacto con sus compañeros Vengadores, aunque está un poco “triste” porque no lo llamaron para la nueva cinta.”Sí, hablo con ellos todo el tiempo”, declaró Evans al portal durante la promoción en Londres de su más reciente película, Materialists.

“Es donde está Pedro (Pascal, su compañero en el filme) ahora mismo. Es triste estar lejos. Es triste no estar de vuelta con la banda, pero estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y estoy seguro de que será mucho más difícil cuando se estrene y sienta que no me invitaron a la fiesta”.

Y es que varios de los coprotagonistas de Evans en Avengers aparecerán en Doomsday, incluyendo a Chris Hemsworth como Thor; Sebastian Stan como el Soldado del Invierno; Paul Rudd como Ant-Man; Tom Hiddleston como Loki; y Mackie como el Capitán América. La estrella de Iron Man, Robert Downey Jr., también regresará a Marvel, pero esta vez como el villano Doctor Doom.