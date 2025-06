Expareja de Diddy: me dio $150.000 bajo un “contrato de amor”

Nueva York

Sean “Diddy” Combs describió sus inclinaciones sexuales como “voyeurismo” y “escapismo”. Pero una de sus exnovias, que testificó en su juicio penal bajo el seudónimo de “Jane”, dijo que encontró un término más apropiado: “cuck" (cornudo).

Jane, quien ha dicho que Combs era más feliz viéndola tener sexo con acompañantes masculinos, comenzó a investigar los fetiches sexuales de Combs para poder "entender qué estaba pasando" en su relación. Finalmente, se topó con las palabras "cuck" y "cuckold" y pensó: "Esto es exactamente así".

"Quería saber por qué mi pareja quería tantas noches como estas", dijo en el estrado de testigos mientras era interrogada por el abogado de Combs, Teny Geragos, publicó Variety.

Al pedirle que definiera el término "cuck", Jane dijo: "Un cuck se complace al ver a su mujer disfrutar de otro hombre". Mientras los fiscales federales intentaban bloquear el interrogatorio, continuó: "Los cucks también pueden tener una bicuriosidad que les avergüenza experimentar. Así que usan a la mujer para experimentar esta curiosidad sin llegar a realizar el acto en sí".

Geragos intenta desvirtuar la afirmación del gobierno de que Jane fue víctima de trata sexual al demostrar que Jane tenía autonomía en su relación con Combs. El abogado mostró numerosos ejemplos de intercambios de mensajes obscenos entre ambos, y en un momento dado le recordó a Jane que había dicho que le gustaba explorar su sexualidad con una de las acompañantes.

También hizo referencia a algunos comentarios de Jane sobre los acompañantes recurrentes que ella y Combs incorporaron a su vida sexual. Jane había elogiado a un acompañante en particular llamado Paul, diciendo que tenían "química" y que él tenía una "energía cálida". A veces, Jane, Paul y Combs se referían a sí mismos como "la tríada", adoptando cada uno los apodos de Kobe Bryant, Shaq y Michael Jordan.

Durante su interrogatorio directo de los últimos días, Jane testificó que le dijo a Combs repetidamente a lo largo de su relación que no quería tener relaciones sexuales con otros hombres, pero que él ignoró esas preocupaciones. En un mensaje de texto de septiembre de 2023, Jane le escribió a Combs que se sentía "obligada" a "actuar" para él, por "miedo a perder el techo", ya que Combs pagaba, y sigue pagando, su alquiler en Los Ángeles. (Combs también sigue pagando los honorarios legales de Jane, incluso mientras ella testifica en su contra).

“No quiero que me utilicen ni que me encierren en una habitación para cumplir tus fantasías. Estoy empezando a comprender lo que esto significa realmente”, le escribió Jane a Combs en un mensaje de texto en septiembre de 2023. Declaró que el 90% del tiempo que pasaba con Combs consistía en tener relaciones sexuales con otros hombres. “Estoy completamente perdida en esto y me está rompiendo el corazón. Ya no quiero seguir desempeñando este papel en tu vida”.

"No soy una estrella porno. No soy un animal", le dijo a Combs en otro mensaje. "Llevo tres años teniendo sexo con desconocidos. Estoy harta".

El contrainterrogatorio de Jane continuará el miércoles. Combs se declara inocente de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado. De ser declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión.