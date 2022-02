La madre de J Balvin está en cuidados intensivos por complicaciones del covid-19

View this post on Instagram

“El tiempo es sagrado. Utilízalo para construir y tener tu mente en paz. Porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás. No pierdan su tiempo con idioma, que por aquí no es y tampoco el camino. Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de la maldad sobre brille en mi la paz”.