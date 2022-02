View this post on Instagram

Sin embargo, Karol no tiene ninguna prisa por borrar de su piel todo rastro de su ex.

En realidad, la artista solo está preparándose para un jornada de rodaje de la serie con la que debutará como actriz en Netflix, con un personaje que salta a la vista que no tiene tatuajes.

“Oiga, pues qué risa esto. Ya me los van a tapar. Primero me hacen esto, y luego me maquillan”, ha explicado ella mientras se graba con su móvil y le recuerda a la maquilladora que no se olvide de cubrir el número 57 que tiene en la mano.