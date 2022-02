Andrés García, de 80 años de edad, reveló que está listo para dejar este mundo, luego de que en los últimos meses se ha visto mal de salud, pues tiene afectaciones en la médula espinal que han derivado en un déficit en sus niveles de hemoglobina, condición médica que lo ha hecho sentirse demasiado débil, según contó en su canal de YouTube.

Incluso dijo que se siente tan mal, como hace 30 años, cuando le diagnosticaron leucemia y le dijeron que tenía 8 meses de vida.

”Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, dijo el actor dominicano, radicado en México.

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, estoy pagando el precio”.

El artista dijo que actualmente se siente preparado para partir de este mundo.

“Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte”, dijo.