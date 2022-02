No fue un contagio masivo de coronavirus entre los miembros del staff, sino problemas con su novio, el agente deportivo Rich Paul, el verdadero motivo por el cual Adele suspendió los conciertos previstos en Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Daily News, la intérprete de “Easy On Me” y “Someone Like You” estuvo llorando durante los ensayos previos y los interrumpió en varias ocasiones para atender llamadas de Paul, con quien mantiene una relación desde septiembre del año pasado.

”Hay problemas en el paraíso. Ese es el motivo por el que ella no puede actuar”, aseguró una fuente, aunque no se han aclarado las razones del desencuentro entre ambos.

La cantante británica arrancaría el pasado 21 de enero un espectáculo permanente, de dos conciertos cada semana, en el Coliseo del Hotel Caesar