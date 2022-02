Por el Bafta a mejor película , la máscara dorada más codiciada de la velada que se celebrará el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, competirán “Belfast”, “Don’t Look Up”, “Dune”, “Licorice Pizza” y “Power of The Dog”.

El español Pedro Almodóvar competirá en la categoría de película de habla no inglesa, con “Madres Paralelas”, mientras que el mexicano Guillermo del Toro ha conseguido tres nominaciones técnicas con “Nightmare Alley”: a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario.

La cinta de ciencia ficción “Dune” , del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones , cuatro más que “The Power of the Dog” (“El poder del perro”) , de Jane Campion, y cinco más que “Belftast”, de Kenneth Branagh.

La nueva película de James Bond, “No Time to Die” (“Sin tiempo para Morir”), se ha tenido que conformar con cinco nominaciones, las mismas que “West Side Story” y “Licorice Pizza”, mientras que optan a cuatro premios “King Richard”, “After Love”, “Booiling Point”, “Cyrano” y “Passing”.

Almodóvar, que ya ha sido premiado en estos galardones con “Todo Sobre mi Madre”, “Hable con Ella” y “La Piel que Habito”, competirá por su sexto Bafta con “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi y Teruhisa Yamamoto, “The Hand of God”, de Paolo Sorrentino y Lorenzo Mieli, “Petite Maman”, de Céline Sciamma y Bénédicte Couvreur, y “The Worst Person in the World”, de Joachim Trier y Thomas Robsahm.

Este año los Bafta se han comprometido con “reconocer el talento emergente” y esto ha quedado demostrado en el número de directores y actores que han sido nominados por primera vez.

Lista de principales nominados:

Mejor Película

Belfast

No miren arriba

Duna

Licorice Pizza

El poder del perro

Mejor Película Británica

After Love

Ali & Ava

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

La casa Gucci -

El misterio de Soho

Sin tiempo para morir

Claroscuro

Debut destacado de un escritor, director o productor británico

After Love, Aleem Khan

Boiling Point, James Cummings y Hester Ruoff

Más dura será la caída Jeymes Samuel

Keyboard Fantasies, Posy Dixon y Liv Proctor

Claroscuro, Rebecca Hall

Mejor Película Internacional

Drive my car (Doraibu mai kâ)

Fue la mano de Dios

Parallel Mothers

Petite maman

The Worst Person in the World

Mejor Película Animada

Encanto

Luca

La familia Mitchell vs. las máquinas

Mejor Director

After Love, Aleem Khan

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

Happening, Audrey Diwan

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

The Power Of The Dog, Jane Campion

Titane, Julia Ducournau

Mejor Guion Original

Being the Ricardos -Aaron SorkinBelfast, Kenneth Branagh

No miren arriba, Adam McKayRey

Richard: una familia ganadora, Zach BaylinLicorice Pizza, Paul Thomas Anderson

Mejor Guión Adaptado

CODA: Señales del corazón, Sian Heder

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

Dune, Denis Villeneuve

La hija oscura, Maggie Gyllenhaal

El poder del perro, Jane Campion

Mejor Actriz

Lady Gaga, La casa Gucci

Alana Haim, Licorice Pizza

Emilia Jones, Coda

Renate Reinsve, The Worst Person In The World

Joanna Scanlan, After Love

Tessa Thompson, Claroscuro

Mejor Actor

Adeel Akhtar, Ali & Ava

Mahershala Ali , Swan Song

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Leonardo DiCaprio, No miren arriba

Stephen Graham, Boiling Point

Will Smith, Rey Richard: una familia ganadora

Mejor Actriz de Reparto

Caitríona Balfe, Belfast

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana Debose, West Side Story

Ann Dowd, Mass

Aunjanue Ellis, King Richard

Ruth Negga, Passing

Mejor Actor de Reparto

Mike Faist, West Side Story

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, Coda

Woody Norman, C’mon C’mon

Jesse Plemons, The Power Of The Dog

Kodi Smit-Mcphee, The Power Of The Dog

Mejor Banda Sonora Original

Being The Ricardos, Daniel Pemberton

Don’t Look Up, Nicholas Britell

Dune, Hans Zimmer

The French Dispatch, Alexandre Desplat

The Power Of The Dog, Jonny Greenwood