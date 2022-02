Inicialmente también se cuestionó si ella era la mejor candidata para el papel porque su aspecto físico no encaja con la descripción del personaje que hace el cuento original y ahora ha querido responder a sus detractores explicando que su trabajo consiste en dar vida de la mejor manera posible a la primera princesa latina de carne y hueso en una película Disney.

“Cuando se hizo oficialmente el anuncio, tuvo una gran repercusión y fue tendencia en Twitter durante días, porque todo el mundo estaba furioso”, ha recordado ella durante la conversación que ha mantenido con Andrew Garfield para el portal The Hollywood Reporter.

“Jamás, ni en un millón de años, me habría podido imaginar que se me presentaría esta oportunidad. Normalmente no ves a ninguna Blancanieves con raíces latinas, sin importar que sea un personaje muy popular en el mercado hispano. En el fondo, tengo una gran responsabilidad por delante que estoy muy emocionada de afrontar. Voy a poder ser una princesa latina”.

“Blancanieves es un gran ícono. [...] Pero no ves particularmente a las personas que se parecen a mí interpretando papeles como este. Cuando se anunció, fue un gran asunto que fue tendencia en Twitter durante días, porque todas las personas estaban enfadadas”, ha apuntado la actriz.

“Ah, esas personas. Las personas que necesitamos educar”, ha dicho Andrew Garfield concluyendo el encuentro de ambos con Variety.

Mira el video: