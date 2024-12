Estas son las 10 canciones más escuchadas en Spotify en 2024

Por medio del Spotify Wrapped 2024, se reveló los nombre de los artistas más escuchados en la popular plataforma. Por segundo año consecutivo, Taylor Swift obtuvo el título de la artista más escuchada en todo el mundo en Spotify. Este año, Swift logró el primer lugar con más de 26.600 millones de reproducciones.

Si bien Taylor Swift es la reina de las reproducciones, su compatriota y ex telonera de su gira The Eras Tour en EUA, Sabrina Carpenter es quien se lleva el título a la canción más escuchada del año. Todo gracias a su hit “Espresso”.

¿No sabes aún cómo acceder a tu Spotify Wrapped 2024? para ver tu resumen musical del año sólo debes entrar a tu perfil de Spotify y verás tu Wrapped, tanto en una pestaña en la parte superior de la app móvil como en el feed de la plataforma. En la versión en escritorio, el Wrapped se encuentra en la parte superior, con un letrero en color amarillo.

A continuación las 10 canciones más escuchadas según el reporte de Spotify Wrapped 2024:

1. “Espresso”, Sabrina Carpenter“

2. Beautiful Things”, Benson Boone

3. “Birds of a feather”, Billie Eilish

4. “Gata Only”, Floy y Menor, Cris Mj

5. “Lose Control”, Teddy Swims

6. “End of Beginning”, Djo

7. “Too Sweet”, Hozier

8. “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)”, The Weeknd

9. “Cruel Summer”, Taylor Swift

10. “Die With A Smile”, Lady Gaga, Bruno Mars