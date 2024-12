Amber Heard está esperando su segundo bebé ¿Quién es el papá?

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre el padre del bebé de Amber Heard . Actualmente vive en España, donde se estableció con su pequeña luego del escándalo por el juicio con su exesposo , el actor Johnny Depp.

Su portavoz dijo a la revista PEOPLE : “Todavía es bastante pronto en el embarazo, por lo que apreciarán que no queremos entrar en muchos detalles en esta etapa. Basta con decir que Amber está encantada tanto por ella como por Oonagh Paige ”.

La estrella de ‘Aquaman’ reveló la noticia a través de un representante y dijo que está “encantada” de ampliar su familia con un hermano para su hija Oonagh , de tres años, aunque no compartió más detalles.

“No es necesario un anillo para tener un bebé”

La estrella, de 38 años, reveló en julio de 2021 que había dado la bienvenida al mundo a Oonagh tres meses antes, tras decidir ser madre “en sus propios términos”.

Junto a una foto profesional de sí misma sosteniendo a su bebé, Amber escribió en Instagram en ese momento:

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo a mi manera. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestros destinos de esta manera”.

“Espero que lleguemos a un punto en el que esté normalizado no querer un anillo para tener un bebé. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar las riendas de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Se llama Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”.

Por otro lado, el director de la cinta ‘In the Fire’, Conor Allyn, elogió anteriormente a la estrella por haber encontrado la felicidad tras sus sonadas batallas legales con su ex marido Johnny, al que acusó de malos tratos.

Connor declaró a la revista PEOPLE: “Está viviendo su mejor vida en España con su hija y encontrando la felicidad de esa manera... Es una madre tan dedicada y realmente buena para sacar tiempo para su hija”.