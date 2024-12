Taylor Swift es la artista más escuchada en el mundo por segundo año consecutivo

Les siguen ‘Gata Only’ de FloyyMenor y Cris Mj, ‘Lose Control’ de Teddy Swims, ‘End of Beginning’ de Djo, ‘Too Sweet’ de Hozier, ‘One Of The Girls’ de The Weeknd, Jennie y Lily Rose Depp, ‘Cruel Summer’ de Taylor Swift y ‘Die With A Smile’ de Lady Gaga con Bruno Mars.

El informe de Spotify también cuenta con una ranking dedicado a los pódcast. El más seguido ha sido un año más ‘The Joe Rogan Experience’, seguido por ‘Call Her Daddy’, ‘Huberman Lab’ ‘This Past Weekend with Theo Von’, ‘The Diary Of A CEO with Steven Bartlett’, ‘Serial Killers’, ‘Relatos de la Noche’, ‘Crime Junkie’, ‘Café Com Deus Pai’ y el podcast de la psicóloga española Marian Rojas Estapé.

Spotify es la compañía de audio en streaming más grande del mundo con un total de 640 millones de usuarios en todo el mundo.

EFE