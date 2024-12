Sabrina Carpenter y Barry Keoghan terminan su relación

La ex estrella de ‘Girl Meets World’ y el actor de ‘Banshees of Inisherin’ rara vez hablaron de su relación en concreto, pero hace apenas unas semanas, Barry se deshizo en elogios hacia la cantante a raíz de sus seis nominaciones a los Grammy y elogió su ética de trabajo.

La intérprete de ‘Espresso’ , que en verano contó con Barry en el videoclip de ‘Please Please Please’, acaba de terminar la parte norteamericana de su gira ‘Short n Sweet’ y llegará a Europa en marzo de 2025, mientras que su ex pareja trabaja actualmente en una versión cinematográfica de ‘Peaky Blinders’ para Netflix.

Durante una emisión del programa ‘The Jess Cagle Show’, dijo:

“Estoy muy, muy feliz por ella. Tengo que llamar por teléfono pronto. No me pongan en aprietos, chicos. No conozco a nadie que trabaje tan duro, ¿sabes? Estoy asombrado de ella, viendo su trabajo y su compromiso y los estándares que establece, especialmente estando en ese videoclip de ‘Please Please Please’. Conoce la visión, sabe lo que quiere, y es, sí...”.

Justo antes de eso, Barry admitió que se sentía “increíblemente bendecido” por salir con Sabrina.

Al ser cuestionada por su romance en ‘The Louis Theroux Podcast’, indicó: “Sabía que harías esto. Escucha, todo lo que voy a decir es que soy increíblemente bendecido. Una mujer tan fuerte, independiente, con tanto talento y sí. Muy especial”.