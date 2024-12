Maynor MC: Dos décadas de éxitos musicales

Hace exactamente 20 años, un joven con un gran sueño y un micrófono en mano subió al escenario por primera vez, sin imaginar que estaba comenzando un viaje que lo convertiría en un destacado representante de la música nacional.

Hoy en día, Maynor MC no solo se mantiene vigente en la industria musical, sino que inspira a nuevas generaciones con su inigualable pasión y talento. Desde sus primeros pasos en la música hasta sus actuales éxitos en géneros como reguetón, bachata, merengue, punta, reggae, balada rock, soca, afro beat, corridos tumbados, regional mexicano, cumbia y dance hall, su trayectoria es un testimonio de creatividad, perseverancia y amor por la música.

Pese a los desafíos y cambios en el panorama musical, la capacidad de este joven capitalino para adaptarse, reinventarse y conectar con el público demuestra que su estrella no se ha apagado, sino que brilla más fuerte que nunca.

¿Cómo logra seguir relevante en la industria musical?

Soñando y trabajando con pasión desde que inicié a los 10 años en el escenario de la escuela Simón Bolívar hasta lograrlo profesionalmente a los 12 años, ese mismo año abrí los conciertos de Alexis & Fido con Héctor “El Father” y también el de Wisin & Yandel.

¿Qué diferencias encuentra entre su etapa inicial y su carrera actual?El cambio obviamente es abismal. He aprendido mucho sobre cómo funciona lo de la música, que obviamente al principio solo lo hacía por amor al arte, y aún lo siento, pero ya tengo más conocimiento de cómo funciona y así poder vivir de ello.

¿Qué desafíos ha enfrentado al crecer en el ojo público?

La verdad que muchos, pero siempre he tratado de no mezclar mi vida personal con la vida pública, ya que en esto de la farándula, aunque deja cosas positivas, siempre hay cosas negativas, y he tratado de mantenerme al margen de situaciones que sí que pueden afectar mi carrera musical.