Kerry Washington ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La estrella ganadora de un premio Emmy -que obtuvo reconocimiento mundial cuando interpretó el papel protagonista en la serie dramática política de la ABC, ‘Scandal’- también señaló que su lugar en la atracción turística pertenece a todos los directores con los que ha trabajado y a todos los actores con los que ha compartido pantalla, así como a sus fans de todo el mundo.

Dijo: “Creo que esta estrella es tanto nuestra como mía, porque sé que cuando estoy aquí y miro esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sé que sólo es posible gracias a todos los directores con los que he trabajado, a todos los actores con los que he actuado, a todos los fans que han sintonizado o tuiteado en directo o retransmitido un espectáculo o han ido al cine, a todos los miembros del equipo con los que he trabajado... Todos hemos hecho esto posible, así que miro a esta estrella y veo tanto amor, apoyo y generosidad de tantos”.