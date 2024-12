Jamie Foxx revelará la verdad sobre su salud en Netflix

El actor Jamie Foxx dice que hablará con franqueza sobre los acontecimientos recientes de su vida mientras promociona su próximo especial “What Had Happened Was” (“Lo que había sucedido fue”)... en Netflix.

“Bendecido de poder contar mi historia a mi manera. Gracias nuevamente por todas las oraciones. Nos vemos el 10 de diciembre ”, dijo Foxx, de 56 años, el domingo en Instagram.

El nativo de Terrell, Texas, agradeció a los fanáticos en Atlanta, donde regresó al escenario.

‘Un gran saludo a Atlanta, aparecieron y se mostraron, me hicieron sentir como en casa, me hizo sentir seguro después de 18 años de no estar en el escenario, me hicieron sentir como si fuera ayer... no puedo esperar a que todos experimenten la vibra que teníamos”, dijo el actor ganador del Óscar.

Foxx dijo sobre la filmación del especial: “Fue como ir a la iglesia... nos reímos... tuvimos algunas lágrimas... pero por último, pero no menos importante, celebramos la vida... y las segundas oportunidades... no podemos esperar”.

Foxx en el especial habla sobre los rumores que vinculan la crisis de salud que sufrió el año pasado con el magnate de la música Sean ‘Diddy’ Combs, según declaraciones de tres personas que asistieron a los espectáculos del 3 al 5 de octubre en el escenario Coca-Cola del Alliance Theatre.

Según Daily Mail, Choke No Joke, un productor y director, le dijo a la cuenta de YouTube de Comedy Hype el 7 de octubre que estuvo en el primer y tercer programa.

Choke No Joke dijo que Foxx se identificó como “el que llamó al FBI”. Sean “Diddy” Combs, de 54 años, quien ha estado bajo custodia desde su arresto en septiembre en la ciudad de Nueva York en relación con acusaciones federales de tráfico sexual.

Foxx dijo en tono serio durante uno de los programas que ‘Diddy fue responsable de lo que le pasó’, dijo Choke No Joke.

Foxx estaba escondido por temor a represalias por parte de Combs, dijo Choke No Joke, citando cómo el actor rápidamente volvió al centro de atención después de que Combs fuera arrestado el 16 de septiembre, asistiendo a una práctica de los Dallas Cowboys la semana siguiente.

Choke No Joke agregó: ‘Y ahora simplemente fue y filmó su especial. ¿Y en quién se basa fuertemente el especial? Diddy.’

Posteriormente, Choke No Joke le dijo a Page Six que estaba “sorprendido” de que Foxx hablara sobre el tema, ya que anteriormente escuchó rumores dentro de la industria del entretenimiento que vinculaban los problemas de salud de Foxx con los problemas legales de Combs.