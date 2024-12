Ben Affleck no tiene “ningún interés” en salir con nadie “por el momento”.

Se dice que el actor, de 52 años, está centrado en su trabajo y no busca el amor por el momento, cuatro meses después de que Jennifer López, de 55 años, solicitara el divorcio en agosto tras dos años de matrimonio.

Un informante dijo a la columna Page Six del New York Post: “Ben no tiene ningún interés en involucrarse en otra relación por el momento. El divorcio de Ben de Jennifer ni siquiera ha finalizado, pero incluso si así fuera, aún no piensa en las citas”.

Mientras tanto se dice que la ex esposa de Ben, Jennifer Garner, le ha “animado” a trabajar en mejorar su matrimonio con la intérprete ‘On The Floor’.

La estrella de ‘13 Going On 30’, de 52 años, estuvo casada con Ben de 2005 a 2018.

Y una fuente le dijo recientemente a Page Six sobre el aparente consejo de Jennifer a Ben antes de separarse de la intérprete: “Cuando las cosas empezaron a complicarse entre Ben y Jennifer (Lopez), Jen apoyó mucho su relación y le animó a trabajar en su matrimonio”.