Jamie Foxx sufrió una hemorragia cerebral: “Hay 20 días que no recuerdo”

Durante su especial de comedia de Netflix, “Jamie Foxx: What Had Happened Was” , detalló lo que llevó a su emergencia médica. El especial se filmó en Atlanta en octubre.

Después de la cirugía de Foxx, su médico le dijo a su hermana: “Tenías razón, tus oraciones han sido respondidas. No encontramos de dónde venía, pero está sufriendo un derrame cerebral. Es posible que pueda recuperarse por completo, pero va a ser el peor año de su vida”.

Foxx continuó: “Estaba tan mareado por el derrame cerebral... 20 días, no lo recuerdo. El 4 de mayo, me desperté. Cuando desperté, me encontré en una silla de ruedas. No podía caminar”.

“El actor de “Django Unchained” pensó que su derrame cerebral era una “broma” en ese momento. Se negó a ver a un terapeuta durante su recuperación hasta que un trabajador de la salud le exigió a Foxx que se recuperar.

“Escucha, tienes que dejar de lado esta m---, toda esta m--- de Jamie Foxx, detener a estos tontos arrogantes---, a ese derrame cerebral le importa un carajo quién eres”, dijo el terapeuta. a él.

ADEMÁS: Carolina Lanza anuncia radical cambio físico: ¿Se operará?

Foxx afirmó que ese momento le dio un control de la realidad cuando se recuperó y trabajó duro para recuperarse.

En el momento del susto médico, Foxx estaba en Georgia trabajando junto a Cameron Diaz para la próxima película de Netflix, “Back in Action”.